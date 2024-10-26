СК: дочь сбитой на тротуаре в Зеленоградске женщины сообщила о «затяжном» следствии

Потерпевшая по уголовному делу о смертельном ДТП в Зеленоградске, в результате которого погибла ее мама, встревожена «затяжным характером следствия». Об этом она сообщила главе регионального управления СКР Дмитрию Канонерову, к которому пришла на личный прием, пишет пресс-служба регионального СК.

Уголовное дело в настоящее время расследуется Светлогорским межрайонным следственным отделом регионального управления СКР. По данным следствия, 4 июля 2024 года в Зеленоградске нетрезвый 61-летний водитель, двигаясь задним ходом по улице Ленина, выехал на тротуар и допустил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП 71-летняя женщина скончалась на месте происшествия. 29-летний мужчина госпитализирован с травмами. Действия обвиняемого квалифицированы следствием по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Дочь погибшей в ходе приёма выразила обеспокоенность тем, что обвиняемый может избежать строгой уголовной ответственности за совершенное преступление, поскольку органами полиции на первоначальном этапе следствия не было произведено его освидетельствование на состояние опьянения. Также женщина выразила озабоченность затяжным характером следствия.

«Дмитрий Канонеров дал подчиненным ряд конкретных указаний по делу, акцентировав внимание на необходимость в кратчайшие сроки выполнить все оставшиеся следственные действия, завершить следствие по уголовному делу и направить его прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу», — отметили в СК.