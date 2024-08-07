Бои в приграничье: что сообщают власти о попытке прорыва ВСУ в Курскую область

С территории Сумской области Украины в Суджанский и Кореневский районы Курской области утром 6 августа была совершена попытка прорыва силами 22-й механизированной бригады ВСУ. Какие заявления власти делали по этому факту в течение последних суток, выяснял «Новый Калининград».

Официальное подтверждение факт атаки получил в 9:01 от врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, написавшего в своем официальном телеграм-канале о «попытках прорыва ВСУ».

«Хочу предупредить о том, что в ближайшие часы будет появляться много различных информационных вбросов, — написал Смирнов. — Убедительно прошу доверять официальным источникам информации и не поддаваться на действия провокаторов».

О первых раненых и погибших глава региона сообщил в 13:49. По его словам, на тот момент в Судже погибла жительница города, там же были ранены 5 человек (включая троих детей), а также 2 человека были ранены в Глушковском районе.

«Повреждены жилые дома и автомобили. Подомовой обход проведём, как только это будет безопасно. Собственникам обязательно окажем помощь», — добавил Смирнов.

Менее, чем через час Смирнов заявил, что недалеко от села Нехаевка Рыльского района «украинский коптер атаковал микроавтобус», из-за чего «водитель машины погиб на месте».

Еще через час Смирнов написал, что в селе Комаровка Кореневского района «в результате атаки украинского дрона погиб водитель автомобиля».

Тем временем, расширенный релиз от Минобороны РФ, проясняющий ситуацию в на границе Сумской и Курской областей был опубликован лишь в 16:05.

В военном ведомстве заявили, что атака была совершена в 8:00 «силами до трехсот боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин».

Местом прорыва назывались населенные пункты Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, непосредственно примыкающие к российско-украинской границе.

«Оперативно-тактической и штурмовой авиацией нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области, — сообщал релиз. — По бронетехнике противника эффективно применяется армейская авиация. В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении. В результате огневого поражения уничтожено шестнадцать единиц бронетехники ВСУ, в том числе: шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины „Козак“ и инженерная машина разграждения».

Первое видеоподверждение поражения позиций украинских ПВО, стянутых к границе Курской области, было опубликовано в 18:14. Сообщалось, что «в результате точного ракетного удара уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса „Бук-М1“ ВСУ». Через несколько минут последовали кадры поражения украинской бронетехники в том же районе.

В течение всего дня врио губернатора Алексей Смирнов сообщал о новых раненых (в том числе детях) и ракетной опасности, а в 22:56 он заявил о гибели водителя «скорой» и фельдшера, а также ранении врача из-за удара украинского дрона.

В 6:00 7 августа глава региона объявил сбор донорской крови. Информации об эвакуации жителей из населенных пунктов Смирнов на текущий момент не озвучивал.