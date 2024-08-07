С обстреливаемой территории Курской области выехали несколько тысяч человек (видео)

Из населённых пунктов Курской области, попавших под обстрел со стороны ВСУ, эвакуировали около 200 человек. Об этом в своем видеообращении заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.



«Региональный штаб работал всю ночь. Из зоны боевых действий автобусами и на личном транспорте вывезено с обстреливаемых территорий более 200 человек, — сообщил Смирнов под вой сирены воздушной тревоги. — В течение суток с нашей помощью на личном транспорте из зоны обстрелов выехало несколько тысяч человек. Всем им также оказывается помощь».

Смирнов также сообщил, что ночью он по телефону связывался с президентом Владимиром Путиным и доложил ему оперативную обстановку.

«Президент подчеркнул, что региону будет оказана поддержка по всем направлениям. За ночь на территории региона развернуты новые пункты временного размещения на более, чем 2500 мест», — добавил врио главы региона.

В ПВР, по словам Смирнова, дополнительно размещено 302 человека. Среди них 121 ребенок. О том, что пострадавших от обстрелов курян готовы разместить в других регионах, сообщили главы нескольких областей.

«Новый Калининград» следит за хронологией разворачивающихся в Курской области событий в публикации «Бои в приграничье: что сообщают власти о попытке прорыва ВСУ в Курскую область».