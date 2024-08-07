С обстреливаемой территории Курской области выехали несколько тысяч человек (видео)

Все новости по теме: Спецоперация России на Украине

Из населённых пунктов Курской области, попавших под обстрел со стороны ВСУ, эвакуировали около 200 человек. Об этом в своем видеообращении заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Региональный штаб работал всю ночь. Из зоны боевых действий автобусами и на личном транспорте вывезено с обстреливаемых территорий более 200 человек, — сообщил Смирнов под вой сирены воздушной тревоги. — В течение суток с нашей помощью на личном транспорте из зоны обстрелов выехало несколько тысяч человек. Всем им также оказывается помощь».

Смирнов также сообщил, что ночью он по телефону связывался с президентом Владимиром Путиным и доложил ему оперативную обстановку.

«Президент подчеркнул, что региону будет оказана поддержка по всем направлениям. За ночь на территории региона развернуты новые пункты временного размещения на более, чем 2500 мест», — добавил врио главы региона.

В ПВР, по словам Смирнова, дополнительно размещено 302 человека. Среди них 121 ребенок. О том, что пострадавших от обстрелов курян готовы разместить в других регионах, сообщили главы нескольких областей.

«Новый Калининград» следит за хронологией разворачивающихся в Курской области событий в публикации «Бои в приграничье: что сообщают власти о попытке прорыва ВСУ в Курскую область».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter