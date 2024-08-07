В Курской области введен режим ЧС «для ликвидации последствий захода» ВСУ

На территории Курской области введен режим ЧС. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, пишет «Интерфакс».

«В Курской области сохраняется сложная оперативная обстановка в приграничных районах. Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории Курской области», — написал Смирнов в своем телеграм-канале в среду.

Напомним, ранее стало известно, что с обстреливаемой территории Курской области выехали несколько тысяч человек. «Новый Калининград» следит за хронологией разворачивающихся событий в публикации «Бои в приграничье: что сообщают власти о попытке прорыва ВСУ в Курскую область».