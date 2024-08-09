В восьми районах Курской области мобильные связь и интернет сделали бесплатными

В восьми районах Курской области в пятницу, 9 августа, связь и мобильный интернет стали доступны бесплатно. Об этом утром того же дня сообщил официальный телеграм-канал Минцифры РФ



«С сегодняшнего дня и до окончания режима ЧС в 8 районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе, — пояснили представители министерства. — Бесплатно можно звонить на все номера по России; пользоваться мобильным интернетом; отправлять SMS. Входящие звонки также будут бесплатными. Подробности предоставления этих услуг вы можете узнать у своего оператора».

Речь идет о Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах.

Позднее Минцифры опубликовало информацию о том, что все жители региона смогут подключаться к любому оператору, так как «в связи с чрезвычайной ситуацией федерального характера на всей территории Курской области заработал автоматический аварийный межсетевой роуминг».

«Это значит, что все граждане, находящиеся там, имеют доступ к услугам связи вне зависимости от их оператора, — пояснили в министерстве. — Если у абонента перестанет ловить его оператор, телефон автоматически подключится к другому, доступному на данный момент. Так жители смогут оставаться на связи постоянно».

Отметим, что соглашение о таком роуминге вступило в силу в 2012 году и было подписано крупнейшими компаниями-операторами: «МТС», «Билайн», «МегаФон» и «Теле2».