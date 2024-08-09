Из-за ЧС в Курской области изменен маршрут поезда Калининград – Адлер

Из-за ЧС в Курской области изменен маршрут поезда Калининград – Адлер
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Из—за чрезвычайной ситуации федерального характера, объявленной в Курской области изменен маршрут пассажирского поезда Калининград — Адлер. Как сообщает отдел корпоративных коммуникаций «Калининградской железной дороги», пассажирский поезд № 360 в период с 7 по 12 августа частично изменил маршрут следования по Московской железной дороге.

«В частности, вместо участка Льгов — Курчатов — Брянск поезд проследует по участку Курск — Орел — Брянск, — поясняют в КЖД. — Для посадки и высадки пассажиров исключены станции Курчатов, Льгов-Киевский, Дмитриев-Льговский, Комаричи, Навля. Меры предприняты с целью обеспечения безопасности».

Уточняется, что информация об изменениях пассажирам, ожидающим эти поезда на станциях и вокзалах, будет направлена через смс-сообщения.

«Возврат билетов с отмененных станций в указанные даты осуществляется без дополнительных сборов и плат, — добавили в КЖД. — Уточнить фактическое движение поездов можно в приложении «РЖД Пассажирам», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Напомним, 6 августа на территорию Курской области прорвались вооруженные формирования ВСУ. 7 августа властями был введен режим ЧС «для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил». С обстреливаемой ВСУ территории области выехали несколько тысяч человек. Позднее в регионе был введен режим ЧС федерального характера.

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