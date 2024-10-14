В Калининграде возбудили уголовное дело за пропаганду терроризма (фото)

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Фото: пресс-служба УФСБ России по Калининградской области

УФСБ России по Калининградской области возбудило уголовное дело в отношении гражданина РФ 1989 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками территориального органа безопасности задокументирована и пресечена противоправная деятельность указанного лица, осуществлявшего призывы к террористической деятельности в интернет-мессенджере Telegram», — говорится в сообщении.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению указанной противоправной деятельности.

9 октября сообщалось о том, что УФСБ России по Калининградской области возбудило уголовное дело в отношении иностранного гражданина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России. По версии следствия, мужчина осуществлял пропаганду терроризма путём публикаций в Telegram видеозаписей международных террористических организаций.

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