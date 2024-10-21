В Калининграде автобус сбил пешехода при заезде на остановку (видео)

В Калининграде автобус сбил пешехода при заезде на остановку (видео)
Скриншот видео пресс-службы регионального управления ГАИ
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В Калининграде автобус сбил 51-летнего пешехода при заезде на остановочный пункт. ДТП произошло 18 октября, сообщила пресс-служба регионального управления ГАИ в понедельник, 21 октября.

Инцидент, как уточняется, произошёл в минувшую пятницу в 13 часов рядом с домом № 5 на ул. Олега Кошевого. Наезд допустил 48-летний водитель автобуса марки «МАЗ». Пешеход при этом находилась на остановочном пункте. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения.

Видео пресс-службы регионального управления ГАИ

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