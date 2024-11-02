Дятлова: циклон «Мартина» повалил в городе 16 деревьев и разбил 11 автомобилей

Циклон «Мартина», по данным городских властей, повалил 16 деревьев, повредив 11 автомобилей. Такие данные привела журналистам в субботу утром во время рабочего выезда глава администрации города Елена Дятлова.



«У нас было предупреждение Гидромета о неблагоприятных погодных условиях, об усилении западного ветра до 25 метров в секунду, — рассказала чиновница о том, как разворачивались события. — Первоначально нам давали прогноз о том, что пик будет на 11 часов 1-го ноября, а потом будет затихание. Далее было изменение прогноза про 16:00, а потом прогноз сообщил, что такой ветер будет до 21 часа. В 16:00 после получения нового прогноза администрация Калининграда ввела режим повышенной готовности, который предписывает сотрудникам упомянутых в распоряжении предприятий находиться на рабочем месте до снятия данного режима».

В этот режим работы, как сообщила Дятлова, были переведены бригады предприятий «Чистота», «Гидротехник», «КалининградТеплосеть» и частично «Калининград-ГорТранс».

«В 23:15 мы получили сообщение от Гидромета о снятии режима неблагоприятных погодных явлений, — продолжила Дятлова. — Что имеем на утро сегодняшнего дня? 16 деревьев у нас упало, повреждено 11 транспортных средств. Бригады работают, мы убираем поваленные деревья, делаем распил и вывозим. Это итог. Общая жизнедеятельность города не была остановлена».

Дятлова добавила, что частичные отключения электричества затронули некоторые микрорайоны (в частности, микрорайон Александра Космодемьянского), однако «они не были критичными».

Ранее синоптики предупреждали, что циклон «Мартина» которые прошёл над севером Балтики принесёт в регион усиление ветра с порывами до штормовых значений (20-25 м/с).