Неизвестные вновь обстреляли трамвай в Калининграде (фото)

Фото: Telegram-канал АО «Калининград-ГорТранс»

Вечером во вторник, 9 сентября, неизвестные обстреляли один из трамваев АО «Калининград-ГорТранс». Об этом сообщили в Telegram-канале учреждения, назвав произошедшее «безумным инцидентом».

«К счастью, обошлось без жертв, прочное стекло выдержало давление, покрывшись лишь трещинами. Это далеко не единичный случай. В прошлом году наш транспорт также обстреливали, несмотря на людей, находящихся внутри! Сегодня никто не пострадал, но завтра это может закончиться трагедией для ни в чём не повинных людей», — говорится в сообщении.

Представители перевозчика призвали пассажиров быть внимательными и сообщать о «любых подозрительных действиях». В Telegram-канале также разместили опрос, призывая подписчиков высказать своё мнение об инциденте.

В ноябре 2024 года в Калининграде неизвестные обстреляли из пневматического оружия автобус и трамвай с пассажирами. Тогда сообщалось, что это был шестой случай за год.