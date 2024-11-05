В ДТП со школьным и пассажирским автобусами под Славском пострадали пять человек

В Славском районе произошло ДТП с участием школьного автобуса, в нём пострадали пять человек. Об этом сообщила прокуратура Калининградской области в своём телеграм-канале.

Ведомство отметило, что водитель школьного автобуса при выезде с второстепенной дороги не уступил дорогу пассажирскому микроавтобусу. В момент происшествия детей в салоне школьного автобуса не было, при этом водителям транспортных средств и пассажиром микроавтобуса потребовалась медицинская помощь.

Происшествие произошло утром во вторник, 5 ноября, в 07:40 вблизи посёлка Высокое. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.