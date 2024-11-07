Калининградский суд заключил под стражу экс-главу сельской администрации

Экс-главу администрации сельского поселения заключили под стражу по ходатайству следствия. Мужчину подозревают в присвоении вверенного имущества. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

«Фигурант водворен в следственный изолятор до 4 января 2025 года. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение». — уточнили в ведомстве.

Напомним, по версии следствия, подозреваемый, будучи главой администрации, с января по декабрь 2016 года заключил сам с собой договоры аренды, а в последующем купли-продажи четырех земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства и садоводства. Впоследствии приобретенные земельные участки муниципальный служащий перепродал третьим лицам. По данным следствия, ущерб, причиненный действиями подозреваемого муниципалитету, составил свыше 1,4 млн рублей.