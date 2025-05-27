СК: жителя Багратионовского района ждет суд за истязание 8-летней дочери

Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Багратионовского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Преступления выявлены и задокументированы сотрудниками ПДН МО МВД России «Багратионовский». Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, в ноябре 2024 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения систематически подвергал избиению свою 8-летнюю дочь как руками, так и кожаным ремнем, причиняя девочке физическую боль. В частности, мужчина избил ребенка ремнем за испорченные школьные тетради. На время следствия фигурант помещен в следственный изолятор. Девочка изъята из семьи, с ней проведен комплекс мер реабилитационного характера для минимизации последствий причиненных ребенку психологических травм.

В настоящее время сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.