В аэропорту Антальи загорелся двигатель самолета Sukhoi Superjet 100

В аэропорту Антальи загорелся двигатель самолета Sukhoi Superjet 100
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В аэропорту Антальи вечером в воскресенье, 24 ноября, произошёл инцидент с самолётом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», прилетевшим из Сочи. Как сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале, возгорание произошло после посадки.

«Пассажиры и члены экипажа самолёта Superjet 100 авиакомпании „Азимут“ эвакуированы, — сообщил он. — По предварительным данным, аварийно-спасательной команде аэропорта Анталья удалось оперативно погасить возгорание воздушного судна. Информация о состоянии пассажиров и экипажа, а также о степени повреждения ВС уточняется».

Кореняко со ссылкой на представителей авиакомпании «Азимут» заметил, что пассажиры были «благополучно доставлены в аэровокзал», и пострадавших нет. Также он уточнил, что авиаперевозчик готовит резервный борт для отправки обратного рейса.

В свою очередь пресс-служба СК РФ сообщила, что по факту возгорания воздушного судна началась доследственная проверка.

Как уверяет «Коммерсант», на борту находился 91 человек: 87 пассажиров и 4 члена экипажа. Также издание получило комментарий от авиакомпании, где заявили о сдвиге ветра как причине ЧП. А близкий к следствию источник сообщил, что на данный момент прорабатываются две версии — сдвиг ветра при посадке и ошибка пилота.

Напомним, что последнее ЧП с ближнемагистральным самолётом Sukhoi Superjet 100 произошло в июле этого года в Подмосковье. Тогда выполнявший перегоночный рейс самолёт упал, и погиб его экипаж из трех человек (два пилота и бортпроводник).

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