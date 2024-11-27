СМИ: в Литве не могут расшифровать данные «черных ящиков» с разбившегося самолета

В Литве нет лаборатории, где можно было бы проанализировать информацию с черных ящиков, поэтому их придется везти на экспертизу за границу. Об этом, как пишет телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва», сообщил глава Национального центра кризисного управления Вилмантас Виткаускас.

«Думаю, комиссия примет решение, в какую страну их перевезут. Скорее всего, это будет наш европейский союзник, — уточнил Виткаускас. — Тогда мы увидим данные из лаборатории, к какой версии [склоняться] — это технический или другой инцидент, приведший к этой аварии».

Напомним, 25 ноября Вильнюсе рядом с жилым двухэтажным домом упал грузовой самолёт, следовавший в вильнюсский аэропорт из Лейпцига и принадлежащий компании DHL. Один человек в результате крушения погиб, еще один госпитализирован.