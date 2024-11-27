СМИ: в Литве не могут расшифровать данные «черных ящиков» с разбившегося самолета

Все новости по теме: Литва

В Литве нет лаборатории, где можно было бы проанализировать информацию с черных ящиков, поэтому их придется везти на экспертизу за границу. Об этом, как пишет телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва», сообщил глава Национального центра кризисного управления Вилмантас Виткаускас.

«Думаю, комиссия примет решение, в какую страну их перевезут. Скорее всего, это будет наш европейский союзник, — уточнил Виткаускас. — Тогда мы увидим данные из лаборатории, к какой версии [склоняться] — это технический или другой инцидент, приведший к этой аварии».

Напомним, 25 ноября Вильнюсе рядом с жилым двухэтажным домом упал грузовой самолёт, следовавший в вильнюсский аэропорт из Лейпцига и принадлежащий компании DHL. Один человек в результате крушения погиб, еще один госпитализирован.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter