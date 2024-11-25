В Литве упал самолёт компании DHL, названы предварительные причины крушения

В Вильнюсе рядом с жилым двухэтажным домом упал грузовой самолёт, следовавший в вильнюсский аэропорт из Лейпцига и принадлежащий компании DHL. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на литовские СМИ. Издание уточняет, что на борту лайнера было четыре человека (два пилота и два пассажира). Один человек в результате крушения погиб, еще один госпитализирован.

Предварительной причиной могли стать технические неполадки. Об этом, как добавляет тот жен «Коммерсант», сообщил глава литовского Национального центра управления кризисными ситуациями Вилмантас Виткаускас.

Ранее сообщалось, что самолёт упал на жилой дом, однако Виткаускас уточнил, что здание не пострадало, но из него были эвакуированы 12 человек.