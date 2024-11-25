В Литве упал самолёт компании DHL, названы предварительные причины крушения

В Литве упал самолёт компании DHL, названы предварительные причины крушения
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Авиаперевозки

В Вильнюсе рядом с жилым двухэтажным домом упал грузовой самолёт, следовавший в вильнюсский аэропорт из Лейпцига и принадлежащий компании DHL. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на литовские СМИ. Издание уточняет, что на борту лайнера было четыре человека (два пилота и два пассажира). Один человек в результате крушения погиб, еще один госпитализирован.

Предварительной причиной могли стать технические неполадки. Об этом, как добавляет тот жен «Коммерсант», сообщил глава литовского Национального центра управления кризисными ситуациями Вилмантас Виткаускас.

Ранее сообщалось, что самолёт упал на жилой дом, однако Виткаускас уточнил, что здание не пострадало, но из него были эвакуированы 12 человек.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter