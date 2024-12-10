В Черняховске взяли под стражу мужчину, устроившего стрельбу у клуба (видео)

В Черняховске взяли под стражу 43-летнего мужчину, устроившего стрельбу у ночного клуба. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, оружие было применено на улице Ленина 26 октября.



«Следствием установлено, что 26 октября 2024 г. у ночного клуба на ул. Ленина в ходе потасовки между двумя компаниями злоумышленник произвёл не менее пяти выстрелов из травматического пистолета, после чего скрылся с места преступления, — уточняет пресс-служба ведомства. — Оперативники уголовного розыска совместно с коллегами из регионального УФСБ России по горячим следам задержали стрелка, пистолет был изъят в ходе обыска по месту его жительства».

На текущий момент расследование уголовного дела о стрельбе завершено. Мужчина обвиняется в совершении преступления по статье «Хулиганство» (дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд). По ходатайству следователя его взяли под стражу.