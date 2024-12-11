ГИБДД: погибший в ДТП на ул. Горького водитель не убедился в безопасности

Водитель микроавтобуса «Ситроен», погибший в ДТП в районе остановки на ул. Горького, не убедился в безопасности, совершая поворот налево. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

По данным полиции, за рулем «Ситроена» находился 54-летний мужчина. «Двигаясь по улице Горького, при повороте налево на регулируемом перекрестке на зеленый сигнал светофора, он не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем „Ауди“ под управление 32-летнего водителя, двигавшегося во встречном направлении без изменения направления движения. После чего автомобиль „Ситроен“ отбросило на остановочный пункт», — сообщает ГИБДД.

В результате ДТП водитель «Ситроена» погиб на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, пассажир автомобиля «Ауди» и два пешехода госпитализированы.

Напомним, смертельная авария произошла во вторник в 19.30 на перекрестке улиц Горького и Сибирякова, на остановке около Детской школы искусств им. Ф. Шопена.