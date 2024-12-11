ГИБДД: погибший в ДТП на ул. Горького водитель не убедился в безопасности

Все новости по теме: ДТП

Водитель микроавтобуса «Ситроен», погибший в ДТП в районе остановки на ул. Горького, не убедился в безопасности, совершая поворот налево. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

По данным полиции, за рулем «Ситроена» находился 54-летний мужчина. «Двигаясь по улице Горького, при повороте налево на регулируемом перекрестке на зеленый сигнал светофора, он не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем „Ауди“ под управление 32-летнего водителя, двигавшегося во встречном направлении без изменения направления движения. После чего автомобиль „Ситроен“ отбросило на остановочный пункт», — сообщает ГИБДД.

В результате ДТП водитель «Ситроена» погиб на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, пассажир автомобиля «Ауди» и два пешехода госпитализированы.

Напомним, смертельная авария произошла во вторник в 19.30 на перекрестке улиц Горького и Сибирякова, на остановке около Детской школы искусств им. Ф. Шопена.

Фото: телеграм-канал прокуратуры Калининградской области 

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter