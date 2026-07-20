Калининградец получил срок за смертельное ДТП на перекрестке Горького – Сибирякова

Калининградец получил срок за смертельное ДТП на перекрестке Горького – Сибирякова
Изображение: скриншот видеозаписи в телеграм-канале Госавтоинспекции
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В Калининграде вынесен приговор калининградцу, виновному в смертельном ДТП на ул. Горького. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Суд установил, что 10 декабря 2024 года в темное время суток при искусственном освещении водитель «Ауди Q8» двигался по ул. Горького со скоростью 117 км/ч. В районе дома № 113 он столкнулся с микроавтобусом «Ситроен Berlingo1.9 D». От удара тот опрокинулся в сторону остановочного пункта, повредив металлическую конструкцию, которая обрушилась на находившуюся рядом женщину. В результате ДТП водитель «Ситроена» скончался, а пешеход получила тяжелые травмы.

Водитель «Ауди» вину признал частично, пояснив, что авария случилась в результате нарушений требований ПДД, допущенных не только им, но и водителем «Ситроена». Суд квалифицировал его действия по ч. 3 ст. 264 УК РФ как нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел совершение преступления впервые, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение морального вреда потерпевшей стороне, наличие на иждивении беременной супруги, а также факт несоблюдения ПДД погибшим водителем.

Мужчине назначено 3 года колонии-поселения с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года. Кроме того, суд взыскал в пользу супруги погибшего водителя и в пользу пострадавшей женщины компенсацию морального вреда в общей сумме 1 300 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.


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