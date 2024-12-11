В Москве остановили работу нескольких колл-центров ОПГ «Химпром» (видео)

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России пресекли работу нескольких колл-центров, сотрудники которых были вовлечены в схему международного мошенничества. Об этом в своём телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что злоумышленники организовали в столице деятельность нескольких колл-центров, в которых были оборудованы порядка 500 рабочих мест, — написала Волк. — Нанятые на работу сотрудники общались с гражданами иностранных государств, убеждая их инвестировать свои сбережения в криптовалюту и деятельность различных торговых площадок».

Потерпевшие, по словам представителя МВД, переводили деньги на счета, подконтрольные организаторам криминального бизнеса, после чего общение с ними прекращалось.

«По имеющейся информации, похищенные средства направлялись в том числе на финансирование вооруженных сил Украины, — добавила Ирина Волк. — О размахе противоправной деятельности говорит тот факт, что организация имела собственное кадровое агентство для подбора и обучения персонала. В структуре также была служба безопасности, которая обеспечивала физическую охрану помещений и сотрудников, а также вела наружное и внутреннее наблюдение».

Как сообщает пресс-служба ФСБ РФ, силовики остановили работу трёх колл-центров. Структурно они входили в международную сеть мошенников, «подконтрольных находящемуся в розыске главарю ОПГ „Химпром“ Егору Буркину».

«По предварительной оценке, потерпевшими от их противоправной деятельности стали несколько десятков тысяч граждан более 20 иностранных государств (Англии, Болгарии, Германии, Испании, Италии, Кореи, Польши, Сербии, Турции, Франции, Чехии, Японии и др). Ущерб от противоправной деятельности исчисляется десятками миллионов долларов США», — уточнили в ведомстве.

По адресам проживания подозреваемых в мошенничестве и в их офисах проведены обыски, в ходе которых «изъято значительное количество компьютерной техники и средств коммуникации, имеющих значение для расследования уголовного дела».