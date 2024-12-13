В Полесске возбуждено уголовное дело после ДТП с пострадавшим младенцем

В Полесске возбуждено уголовное дело после ДТП с пострадавшим младенцем
Фото: УМВД по Калининградской области
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В Полесском районе возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» по факту ДТП, в котором пострадал трёхмесячный младенец. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

18 августа, около 20:30 на втором километре автодороги «Полесск – Заливино» 27-летняя женщина не учла условия видимости и выбрала небезопасный скоростной режим, в связи с чем совершила наезд на придорожное дерево. После ДТП она была доставлена в медицинское учреждение с диагностированным ушибом головного мозга, открытым переломом левой плечевой кости и закрытым переломом левой ключицы.

Трёхмесячный ребёнок, который находился в автомобиле, также был доставлен в больницу с тупой черепно-мозговой травмой. По заключению эксперта, эта травма относится к тяжкому вреду здоровья.

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