Ответ будет намного сильнее: Путин прокомментировал атаку беспилотников на Казань

Президент РФ Владимир Путин во время запуска новых объектов транспортной инфраструктуры в российских регионах по видео-конференц-связи прокомментировал атаку украинских беспилотников на Казань 21 декабря. Он заявил, что любой противник, желающий нанести поражение России, столкнется с многократно большим ответом, пишет «Коммерсант».

«Кто бы и как бы ни старался у нас что-то разрушить, он столкнется с многократно большим разрушениями у себя за это и пожалеет еще, что он пытается что-то сделать у нас в стране», — предупредил Путин. «Мы будем двигаться вперед, не только восстанавливать тот ущерб, который нам пытается кто-то наносить, но будем идти вперед еще большими темпами», — добавил президент.

По информации властей Татарстана, три из восьми беспилотников, атаковавших накануне Казань, были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса, остальные же атаковали жилые дома.