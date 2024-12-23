В Калининграде горит расселённая вилла Эдит

В Калининграде горит дом № 180 на проспекте Победы, более известный как вилла Эдит. Информацию о пожаре в расселённом здании «Новому Калининграду» подтвердили в пресс-службе регионального управления МЧС Росси по Калининградской области.

«Горит раселённое здание. Пожар ликвидирует 21 сотрудник МЧС России, задействовано 3 спецавтомобиля», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что ранее власти Калининграда отказались от сохранения виллы Эдит, ставшей «героиней» повести советского писателя Марка Баринова в 1956 году. О том, что здание не будут сохранять и демонтируют его в 2025 году, журналистам 19 ноября рассказал заместитель председателя комитета городского развития и цифровизации мэрии Калининграда Антон Коновалов.

«Мы по поручению подняли все документы, подняли строительную и техническую экспертизу, ещё раз всё посмотрели, — рассказал Коновалов. — По строительной и технической экспертизе у нас указано, что там необратимый характер деформации и разрушений всего конструктива. То есть и фундаментов, и стен, и крыши, и перекрытий. Как следствие — невозможность ремонта или какой-либо реконструкции этого объекта. В техническом отчёте это указано».

Представитель горадминистрации добавил, что вилла не является объектом культурного наследия, а также признаками памятника не обладает. По словам Коновалова, создание музея в этом месте «будет противоречить и земельному, и градостроительному законодательству».

Проект демонтажа виллы уже разработан и выдан горвластям в ноябре этого года. Снести объект собираются в следующем году.

В 2015 году здание виллы было признано аварийным, на 2022 год под жильё были заняты две квартиры из трёх. В 2023 году власти Калининграда начали изымать для расселения квартиры и земельный участок под зданием.