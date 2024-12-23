В Калининграде ликвидировали пожар в расселённой вилле Эдит на проспекте Победы, 180. Об этом сообщило МЧС России по Калининградской области в своём телеграм-канале.

«В трехэтажном неэксплуатируемом здании на проспекте Победы горела кровля на площади 80 квадратных метров. В тушении пожара был задействован 21 огнеборец и 3 спецавтомобиля. В настоящее время пламя ликвидировано. Пострадавших нет», — заявило ведомство.