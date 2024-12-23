В Калининграде ликвидировали пожар в расселённой вилле Эдит на проспекте Победы, 180. Об этом сообщило МЧС России по Калининградской области в своём телеграм-канале.
«В трехэтажном неэксплуатируемом здании на проспекте Победы горела кровля на площади 80 квадратных метров. В тушении пожара был задействован 21 огнеборец и 3 спецавтомобиля. В настоящее время пламя ликвидировано. Пострадавших нет», — заявило ведомство.О пожаре на вилле Эдит стало известно днём 23 декабря. Напомним, что ранее власти Калининграда отказались от сохранения виллы Эдит, ставшей «героиней» повести советского писателя Марка Баринова в 1956 году. О том, что здание не будут сохранять и демонтируют его в 2025 году, журналистам 19 ноября рассказал заместитель председателя комитета городского развития и цифровизации мэрии Калининграда Антон Коновалов.