В Калининграде в горящей пятиэтажке погиб мужчина и пострадал годовалый ребенок (фото)

В Калининграде в горящей пятиэтажке погиб мужчина и пострадал годовалый ребенок (фото)
Фото: пресс-служба управления МЧС РФ по Калининградской области
Продолжение: Погибшим в горящей пятиэтажке пенсионером оказался известный океанолог (фото)
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В Калининграде во время пожара в пятиэтажке на улице Пролетарской погиб мужчина, а 94-летняя женщина и годовалый ребенок из соседних квартир получили отравление продуктами горения и были госпитализированы. Пресс-служба управления МЧС России по Калининградской области также сообщает, что в ходе ликвидации возгорания вечером 23 декабря было спасено шесть человек.

Пожар, как уточняется, произошёл в одной из квартир на четвёртом этаже.

«Горели одна из комнат, кухня и коридор на площади 40 квадратных метров, — сообщает пресс-служба ведомства. — Сотрудники чрезвычайного ведомства спасли 6 человек, эвакуировали из задымленного подъезда еще 8 жильцов и провели дымоудаление. В результате пожара погиб хозяин квартиры».

Всего в ликвидации пожара принимали участие 25 человек личного состава, было задействовано 7 автомобилей. Причина возгорания устанавливается.

К расследованию причин гибели мужчины тем же вечером подключились сотрудники следственного управления СК РФ по Калининградской области.

«Личность погибшего установлена. Им оказался 88-летний хозяин квартиры, проживавший один. В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено. Кроме того, с признаками отравления продуктами горения в лечебные учреждения госпитализированы малолетний ребёнок и пожилая женщина, проживавшие в соседних квартирах. Данные о количестве пострадавших уточняются», — добавили в пресс-службе регионального Следкома.

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