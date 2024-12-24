Погибшим в горящей пятиэтажке пенсионером оказался известный океанолог (фото)

Погибшим в горящей пятиэтажке пенсионером оказался известный океанолог (фото)
Вадим Пака. Фото: Институт океанологии имени Ширшова РАН
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Погибшим при пожаре на улице Пролетарской пенсионером оказался известный калининградский океанолог, профессор Вадим Пака. О его смерти «Новому Калининграду» сообщил источник в одном из силовых ведомств региона.

Доктор физико-математических наук Вадим Пака был главным научным сотрудником лаборатории геоэкологии Атлантического отделения Института океанологии имени Ширшова РАН.

Пака, как сообщает портал ИО РАН, занимался изучением мезо- и мелкомасштабной термохалинной структуры, внутренних волн и турбулентности вод океана преимущественно экспериментальными методами с использованием приборов собственной конструкции.

«В последние годы под его руководством коллектив Отделения исследует внутрибассейновую динамику и межбассейновый обмен вод в Балтийском, Белом и Черном морях, а также ведет специальный мониторинг районов массового захоронения химического оружия с целью определения потенциальной угрозы морским экосистемам и прилегающим побережьям», — говорится на сайте института.

Океанолог являлся членом Совета по научно-технической политике при Губернаторе Калининградской области. Он был кавалером четырех государственных наград, а также автором более 150 научных работ и более 10 изобретений.



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