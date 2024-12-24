«Образец преданного служения научным идеалам»: ушёл из жизни океанолог Вадим Пака

Вадим Пака. Фото: Институт океанологии им. Ширшова РАН

Институт океанологии им. Ширшова РАН понес тяжёлую утрату — 23 декабря на 88-м году жизни трагически погиб главный научный сотрудник Атлантического отделения института, доктор физико-математических наук Вадим Тимофеевич Пака.

Вадим Тимофеевич был образцом преданного служения научным идеалам, посвятив более 60 лет фундаментальным исследованиям Мирового океана. Он внёс огромный вклад в развитие современных методов гидрофизических измерений в океане и в развитие океанологической техники; С 1980 по 2009 год успешно руководил Атлантическим отделением института в Калининграде.

Вадим Тимофеевич был яркой, талантливой, неординарной личностью, имел выраженные лидерские качества, щедро и безвозмездно делился своими идеями, и сейчас предложенные им методы прочно вошли в практику натурных измерений в ведущих океанографических институтах мира.

Вадим Тимофеевич — автор более двухсот научных работ и двенадцати изобретений, участник крупных международных конференций и более пятидесяти океанологических экспедиций, многие из которых возглавлял. Важнейшим направлением его деятельности были исследования массовых захоронений химического оружия на дне Балтийского моря. Как учёный он имел неоспоримый авторитет в мировом профессиональном сообществе. Неоднократно был представителем от России в международных научных проектах, руководил работами по тематике Российского фонда фундаментальных исследований и Русского географического общества.

Помимо научной работы Вадим Тимофеевич занимался преподавательской деятельностью в Балтийском федеральном университете им. И. Канта в должности профессора кафедры географии океана.

Имел почетные звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» и «Почетный работник науки и высоких технологий Российской Федерации» Минобрнауки Российской Федерации, награжден орденом «За заслуги перед Калининградской областью».

Горько осознавать, что мы лишились возможности обсуждать с Вадимом Тимофеевичем результаты его новых натурных экспериментов и горячо спорить — привилегии, которая была доступна на протяжении нескольких десятилетий.

Сотрудники института выражают искренние соболезнования родным и близким Вадима Тимофеевича. Светлая память об этом замечательном человеке сохранится в наших сердцах, а его имя — в истории науки.

Вадим Сивков, директор Атлантического отделения ИО РАН:

— Вадим Тимофеевич Пака — это Учитель... Это золотой век отечественной океанологии. Типичный представитель поколения шестидесятников. Физик по образованию и по «инстинкту», но также и лирик по жизни — типичный Дон Кихот, готовый насмерть биться хоть с ветряными мельницами за свои убеждения. В этом сочетании его философия, его школа. На региональном научном фоне, замусоренном мелкотемьем и конъюнктурой, — настоящая глыба, не  подверженная эрозии. Очень крупный ученый — по интеллекту, кругозору и мотивированности. Равнодушный к наградам и почестям. Ироничный по отношению к «забронзовевшим» коллегам. Настоящий морской волк, иногда отчаянный до безрассудства. Радушный хозяин и кулинар, душа компании. Интеллигент в лучшем смысле этого слова. 

Наш ориентир. Дальше без него.

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