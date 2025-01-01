Дятлова: в новогоднюю ночь ветер повредил две остановки в Калининграде

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В новогоднюю ночь ветер повредил две остановки общественного транспорта в Калининграде. Об этом в своём телеграм-канале написала глава администрации города Елена Дятлова.

По её словам, остановки оперативно отремонтировали, а на Литовском валу на дорогу упала ветка, которую убрали коммунальные службы. Согласно заявлениям Дятловой, за сутки техника МБУ «Чистота» вывезла 24 тонны мусора с улиц Калининграда. Глава администрации также напомнила, что в течение дня ветер будет усиливаться от 15 до 23 метров в секунду.

«Пожалуйста, будьте внимательны, не паркуйтесь вблизи деревьев и под электропроводами. Если вы увидите, что упало дерево или рекламная конструкция, или оборвалась линия электропередачи, сообщите об этом в единую диспетчерской службу города по телефону 59-64-00», — говорится в сообщении Дятловой.

Об усилении ветра в первый день 2025 года стало известно накануне. МЧС России по Калининградской области 31 декабря сообщило, что утром 1 января ожидались порывы до 15-20 м/с. Со второй половины дня — до 20-23 м/с.

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