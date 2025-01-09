На Северном обходе Калининграда произошло массовое ДТП, движение затруднено (фото)

В результате массового ДТП, которое произошло в четверг вечером на Северном обходе Калининграда, пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«На Северном обходе в районе „Акоруса“ столкнулись четыре автомобиля. Пожарные и спасатели МЧС России оказали первую помощь пострадавшим и передали их медикам. Всего в аварии пострадали 2 человека», — уточнили в МЧС.

Кроме того, из-за аварии возник транспортный затор. По данным автомобилистов, от ул. Горького до ул. Невского собралась большая пробка.