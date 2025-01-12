Неисправный трамвай заблокировал движение «тройки» и «пятерки» к конечным станциям

Неисправный трамвай заблокировал движение «тройки» и «пятерки» к конечным станциям
Фото: телеграм-канал Центра организации движения и пассажирских перевозок
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В Калининграде вечером 12 января из-за технической неисправности трамвая, заблокировавшего движение по улице Октябрьской, трамваи обоих оставшихся маршрутов не могут двигаться к конечным станциям. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Центра организации движения и пассажирских перевозок» мэрии Калининграда.

«Движение трамваев маршрута № 3 и № 5 к конечным станциям «ул. Дюнная» и «Южный вокзал» заблокировано, — поясняют в управлении. — Трамваи маршрута № 3 временно следуют по кругу: начальная станция «Парк «Центральный» — ул. Черняховского — ул. 9 Апреля — ул. Шевченко — Ленинский пр-т — конечная станция «Парк „Центральный“. Трамваи маршрута № 5 временно следуют по кругу: начальная станция „ул. Бассейная“ — ул. Черняховского — ул. 9 Апреля — ул. Шевченко — Ленинский пр-т — конечная станция „ул. Бассейная“».

На текущий момент исключено движение по улицам Октябрьской, Багратиона, Дзержинского и по Аллее Смелых.

Отметим, что из-за крупной аварии на Фестивальной аллее, произошедшей в конце декабря прошлого года, на маршрут № 5 перестали выходить трамваи «Корсар».

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