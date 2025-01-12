После аварии на Фестивальной аллее «Корсары» перестали выходить на маршрут № 5

После аварии на Фестивальной аллее «Корсары» перестали выходить на маршрут № 5
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспортные проблемы

После того, как 20 декабря на Фестивальной аллее сошёл с рельсов трамвай «Корсар», маршрут № 5 стал обеспечиваться исключительно трамваями «Татра». Такое наблюдение сделал телеграм-канал «Калининградский трамвай».

По данным паблика, после того, как трамвайные пути были отремонтированы, «Корсары» оставили лишь на маршруте № 3. Не вернулись они на пятый маршрут и после праздничных выходных.

Вечером 9 января администратор паблика сообщил, что первый рабочий день подтвердил его предположение, что Фестивальная аллея как минимум временно закрыта для «Корсаров».

«Похоже, что в качестве выхода (тоже, возможно, временного) из ситуации дефицита „татр“ на маршруте № 5 принято решение о работе „праздничного“ вагона № 525 в качестве линейного пассажирского, хотя эта мера только снижает остроту проблемы резерва, но не решает ее полностью. Поэтому можно допустить, что в скором времени на маршруте № 5 появятся другие „татры“, которые временно не работают на городских линиях», — сообщил он.

«Новый Калининград» в течение недели обращался в пресс-службу горадминситрации за комментарием «Калининград-Гортранса» по этой проблеме, однако оперативного ответа не получил.

Напомним, что о сходе «Корсара» с рельсов на пятом маршруте, недалеко от пересечения Фестивальной и Каштановой аллеи, «Новому Калининграду» вечером 20 декабря сообщили очевидцы. Несмотря на оперативное прибытие на место аварийной бригады, движение трамваев было восстановлено лишь вечером 22 декабря.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter