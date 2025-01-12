После аварии на Фестивальной аллее «Корсары» перестали выходить на маршрут № 5

После того, как 20 декабря на Фестивальной аллее сошёл с рельсов трамвай «Корсар», маршрут № 5 стал обеспечиваться исключительно трамваями «Татра». Такое наблюдение сделал телеграм-канал «Калининградский трамвай».

По данным паблика, после того, как трамвайные пути были отремонтированы, «Корсары» оставили лишь на маршруте № 3. Не вернулись они на пятый маршрут и после праздничных выходных.

Вечером 9 января администратор паблика сообщил, что первый рабочий день подтвердил его предположение, что Фестивальная аллея как минимум временно закрыта для «Корсаров».

«Похоже, что в качестве выхода (тоже, возможно, временного) из ситуации дефицита „татр“ на маршруте № 5 принято решение о работе „праздничного“ вагона № 525 в качестве линейного пассажирского, хотя эта мера только снижает остроту проблемы резерва, но не решает ее полностью. Поэтому можно допустить, что в скором времени на маршруте № 5 появятся другие „татры“, которые временно не работают на городских линиях», — сообщил он.

«Новый Калининград» в течение недели обращался в пресс-службу горадминситрации за комментарием «Калининград-Гортранса» по этой проблеме, однако оперативного ответа не получил.