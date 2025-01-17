Гвардейский суд отправил в колонию главбуха стройфирмы, укравшую более 10 млн

В Гвардейске вынесен приговор в отношении главного бухгалтера дорожно-эксплуатационного предприятия, похитившей деньги организации. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Установлено, что с февраля 2019-го по январь 2022 года женщина, злоупотребляя доверием директора, совершила ряд бухгалтерских и банковских операций, незаконно перечислив со счетов предприятия денежные средства на свой счет и счета своих родственников. Их она оформляла в качестве беспроцентных займов, оплаты услуг и товаров. Общая сумма ущерба составила 9 799 468,28 рубля. Кроме того, главбух похитила еще 951 897, 87 руб., принадлежащие фирме, используя топливные карты в личных целях и не отражая расходование денег по ним в отчетных документах.

В судебном заседании подсудимая вину в предъявленном обвинении признала частично. Суд квалифицировал действия подсудимой по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере, по ч.3 ст.159 УК РФ — мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения в крупном размере.

К обстоятельствам, смягчающим наказание Б., суд отнес частичное признание ей вины, явку с повинной, состояние здоровья, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал рецидив преступлений.

Приговором Гвардейского районного суда по совокупности преступлений подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.