Исследование: в Калининградской области выросло число особо тяжких преступлений

Количество тяжких и особо тяжких преступлений выросло в Калининградской области на 7,7%. Данные за 2023 и 2024 годы сравнили аналитики центра экономических исследований «РИА Рейтинг».

В 2024 году в Калининградской области было зарегистрировано 125 преступлений на 10 тыс. жителей. 38,7 из них — тяжкие и особо тяжкие. Общее число нарушений закона снизилось за год на 1,1%. Такие показатели позволили Калининградской области подняться с 36 на 34 место в рейтинге регионов России по уровню преступности.

Лидером, как и годом ранее, стала Чеченская Республика, где в 2024 году было зарегистрировано 17 преступлений на 10 тысяч жителей. Вторую и третью строчки занимают Ингушетия (37 преступлений) и Дагестан (43). Самыми неблагополучными названы Республика Карелия, Ненецкий автономный округ и Республика Алтай, где в 2024 году было зарегистрировано более 200 преступлений на 10 тысяч жителей.

В среднем по России число тяжких и особо тяжких преступлений выросло за год на 4,8% — до 42,2 на 10 тысяч жителей. Общее число правонарушений снизилось на 1,8% — до 131 на 10 тысяч жителей. .

Исследование было подготовлено по данным МВД России и Росстата. Рейтинг строится путём ранжирования регионов по количеству преступлений, зарегистрированных в 2024 году на 10 тысяч жителей.