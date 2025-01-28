В Рыбном зафиксировали новое обрушение берега (фото)

Фото: страница ГБУ «Балтберегозащита» в соцсети «ВКонтакте»

На территории базы учебных практик БФУ им. Канта в посёлке Рыбное Пионерского городского округа зафиксировали новое обрушение берега. Соответствующая информация размещена на странице ГБУ «Балтберегозащита» в соцсети «ВКонтакте».

«Спустя две недели после шторма специалистами „Балтберегозащиты“ совместно с представителями ГО и ЧС администрации Пионерского и БФУ им. И. Канта было проведено повторное обследование берегового склона аварийного участка берега с целью определения возможных изменений. На локальном участке протяженностью 10 метров зафиксировано новое обрушение верхней бровки берегового уступа на 1,9 метра», — говорится в сообщении.

На остальных участках территории базы БФУ протяжённостью 150 метров береговой откос остался на месте. По всей территории расставлены контрольные точки мониторинга абразионного уступа для дальнейшего наблюдения за состоянием берега, а также перекрыт спуск к морю.

«Будьте внимательны! Рекомендуем воздержаться от прогулок вблизи территории базы летних практик БФУ им. Канта», — добавили в «Балтберегозащите».

В результате шторма, который принёс в регион циклон «Чарли», повреждения получили объекты береговой инфраструктуры в Янтарном, Пионерском и Зеленоградске. Аварийный участок побережья в Рыбном перекрыли.