В Латвии сообщили о повреждении кабеля в Балтийском море

Между Латвией и Швецией в Балтийском море повреждён оптоволоконный кабель Латвийского государственного центра радио и телевещания (LVRTC). Повреждение возникло из-за «внешнего воздействия». Об этом сообщают «Ведомости».
Инцидент произошел утром 26 января. Отмечается, что система мониторинга зафиксировала перебои в передаче данных на участке Вентспилс — Готланд. LVRTC предупредила о возможном замедлении скорости, сообщив, что повреждение кабеля «в основном» не затронуло конечных пользователей в Латвии.
«На данный момент есть основания считать, что кабель значительно поврежден, и что повреждение возникло из-за внешнего воздействия», — сообщает представитель LVRTC Винета Спругайне.
Конкретный вид повреждения можно будет установить только с началом ремонтных работ.25 декабря финский оператор газотранспортной системы Fingrid сообщил о перебоях в электросети Estlink 2 между Финляндией и Эстонией. В тот же день были повреждены три кабеля связи между Эстонией и Финляндией. После этого ЕС решил усилить санкции против танкерного флота РФ из-за обрыва кабелей на Балтике. Позже НАТО направило 10 кораблей в Балтийское море для охраны подводных кабелей. Через время The Washington Post сообщила, что разведслужбы США и европейских стран не выявили причастности России к повреждению кабелей на дне Балтийского моря.