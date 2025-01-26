В Латвии сообщили о повреждении кабеля в Балтийском море

Между Латвией и Швецией в Балтийском море повреждён оптоволоконный кабель Латвийского государственного центра радио и телевещания (LVRTC). Повреждение возникло из-за «внешнего воздействия». Об этом сообщают «Ведомости».



Инцидент произошел утром 26 января. Отмечается, что система мониторинга зафиксировала перебои в передаче данных на участке Вентспилс — Готланд. LVRTC предупредила о возможном замедлении скорости, сообщив, что повреждение кабеля «в основном» не затронуло конечных пользователей в Латвии.

«На данный момент есть основания считать, что кабель значительно поврежден, и что повреждение возникло из-за внешнего воздействия», — сообщает представитель LVRTC Винета Спругайне.

Конкретный вид повреждения можно будет установить только с началом ремонтных работ.