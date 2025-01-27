Вынесен приговор водителю, насмерть сбившему женщину на тротуаре в Зеленоградске

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Зеленоградский районный суд вынес обвинительного приговора 61-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Установлено, что вечером 4 июля 2024 года в Зеленоградске подсудимый управлял легковым автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь задним ходом по улице Ленина, водитель выехал на тротуар и сбил двух пешеходов. В результате ДТП 71-летняя женщина скончалась на месте происшествия, здоровью второго пешехода был причинен вред средней тяжести. Как установлено автотехнической судебной экспертизой, водитель не убедился в безопасности маневра, избрал небезопасный скоростной режим, который не позволил ему осуществлять полный и постоянный контроль за движением автомобиля, что и привело к трагедии. 

Приговором Зеленоградского районного суда фигуранту назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии общего режима, а также дополнительное наказание в виде 2 лет 11 месяцев лишения права управления транспортными средствами. Кроме того, судом постановлено взыскать в пользу родственников погибшей женщины компенсацию морального вреда в сумме 2 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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