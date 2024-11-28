В суд направлено дело о смертельном ДТП в центре Зеленоградска

Прокурор Зеленоградского района направил в суд уголовное дело о смертельном ДТП, совершенном в центре Зеленоградска в начале июля нетрезвым 61-летним местным жителем. В результате аварии погибла 71-летняя зеленоградка, травмы получил 29-летний турист. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, водитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения».



По версии следствия, вечером 4 июля обвиняемый, пребывая в состоянии опьянения, управлял легковым автомобилем. Двигаясь задним ходом по улице Ленина, мужчина выехал на тротуар и допустил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП 71-летняя женщина скончалась на месте происшествия, второму пешеходу причинен вред здоровью средней тяжести.

«Как установлено автотехнической судебной экспертизой, мужчина, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности маневра, избрал небезопасный скоростной режим, который не позволил ему осуществлять полный и постоянный контроль за движением автомобиля, что и привело к трагедии», — сообщили в прокуратуре. Уголовное дело направлено в Зеленоградский районный суд.

Напомним, месяц назад дочь погибшей сообщила в ходе личного приема главы регионального управления СКР Дмитрия Канонерова, что встревожена «затяжным характером следствия». Канонеров дал подчиненным ряд конкретных указаний по делу.