В суд направлено дело о смертельном ДТП в центре Зеленоградска

В суд направлено дело о смертельном ДТП в центре Зеленоградска
Фото: телеграм-канал ГИБДД по Калининградской области
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Прокурор Зеленоградского района направил в суд уголовное дело о смертельном ДТП, совершенном в центре Зеленоградска в начале июля нетрезвым 61-летним местным жителем. В результате аварии погибла 71-летняя зеленоградка, травмы получил 29-летний турист. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, водитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения».

По версии следствия, вечером 4 июля обвиняемый, пребывая в состоянии опьянения, управлял легковым автомобилем. Двигаясь задним ходом по улице Ленина, мужчина выехал на тротуар и допустил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП 71-летняя женщина скончалась на месте происшествия, второму пешеходу причинен вред здоровью средней тяжести.

«Как установлено автотехнической судебной экспертизой, мужчина, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности маневра, избрал небезопасный скоростной режим, который не позволил ему осуществлять полный и постоянный контроль за движением автомобиля, что и привело к трагедии», — сообщили в прокуратуре. Уголовное дело направлено в Зеленоградский районный суд.

Напомним, месяц назад дочь погибшей сообщила в ходе личного приема главы регионального управления СКР Дмитрия Канонерова, что встревожена «затяжным характером следствия». Канонеров дал подчиненным ряд конкретных указаний по делу.

Ранее в полиции сообщили, что водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

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