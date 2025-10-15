В Калининграде экс-полицейский и два его сообщника получили сроки за взяточничество

В Калининграде вынесен приговор бывшему сотруднику полиции и двум его знакомым, обвиняемым во взяточничестве. Экс-полицейский признан судом виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки), его соучастники — по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, в производстве возглавляемого осужденным отдела УМВД по расследованию организованной преступности в сфере ЖКХ и долевого строительства находилось уголовное дело о хищении средств участников долевого строительства МЖД в сумме свыше 50 млн рублей. Осужденный через посредников сообщил фигуранту, что за взятку в 5,5 млн его действия будут переквалифицированы на менее тяжкий состав преступления, который в дальнейшем будет прекращен в связи с истечением срока давности.

В мае 2023 года один из посредников получил часть взятки в размере 500 тыс. рублей. Передача денег производилась под контролем регионального управления ФСБ в рамках оперативного эксперимента.

В срежу, 15 октября, Ленинградский районный суд Калининграда приговорил экс-полицейского к 8 годам 6 месяцам колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 5 лет, со штрафом в размере 16,5 млн рублей.

Женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 3 года, со штрафом в размере 11 млн рублей, отбывать наказание ей предстоим в исправительной колонии общего режима. Индивидуальному предпринимателю назначено наказание на срок 4 года условно, со штрафом в размере 11 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

