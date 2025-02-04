Источник: сестра погибшего в Черняховске ребенка была госпитализирована с переломом

Источник: сестра погибшего в Черняховске ребенка была госпитализирована с переломом
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Булычев: «В понедельник мы подняли на поиски мальчика сотни людей»
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Сестра погибшего в Черняховске 7-летнего мальчика ранее была госпитализирована с переломом ключицы. По данным источника «Нового Калининграда» в одном из силовых ведомств, 12-летняя девочка получила перелом в декабре, однако в больницу её мать обратилась лишь в январе, так как ей угрожал муж. В полицию она по поводу травмы также не обращалась. Источник уверяет, что школьница проходила лечение до 25 января.

Ранее в Следственном управлении СК по Калининградской области «Новому Калининграду» сообщили, что местонахождение трупа мальчика, масштабные поиски которого были организованы в понедельник, указал отчим погибшего. Утром 4 февраля пресс-служба областной прокуратуры сообщил, что тело 7-летнего школьника было обнаружено в болоте на территории Черняховска.

«По подозрению в убийстве ребенка задержан его 42-летний отчим, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения, — говорится в релизе ведомства. — Тело ребенка обнаружено в болотистой местности на территории города Черняховска».

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