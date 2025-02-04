Булычев: «В понедельник мы подняли на поиски мальчика сотни людей»

В понедельник, 3 февраля, к поискам пропавшего в Черняховске 7-летнего мальчика, мать которого ранее заявила о его уходе из дома, были подключены сотни людей. Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава администрации Черняховского округа Сергей Булычев.

«В понедельник мы подняли на поиски сотни людей, — заявил Булычев. — Был создан оперативный штаб, привлекались волонтёры и даже военнослужащие».

По словам главы, ему не были известны подробности личной жизни семьи погибшего.

Напомним, что источник в следственном управлении СК по Калининградской области сообщил «Новому Калининграду», что местонахождение трупа мальчика, масштабные поиски которого были организованы в понедельник, указал отчим погибшего. Утром 4 февраля пресс-служба областной прокуратуры сообщил, что тело школьника было обнаружено в болоте на территории Черняховска.

«По подозрению в убийстве ребенка задержан его 42-летний отчим, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения», — говорится в релизе ведомства.

Во вторник утром источник в одном из силовых ведомств региона сообщил «Новому Калининграду», что в январе с переломом ключицы была госпитализирована родная сестра погибшего. Травмы девочке, как уверяет источник, нанёс её отчим.