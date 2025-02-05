Не уступила дорогу: в Калининграде 73-летняя электросамокатчица врезалась в авто

Не уступила дорогу: в Калининграде 73-летняя электросамокатчица врезалась в авто
Фото пресс-службы областной ГАИ
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В Калининграде во вторник, 4 февраля, произошло ДТП, в котором пострадала электросамокатчица, не уступившая дорогу автомобилю. Нарушительнице на самокате оказалось 73 года. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Инцидент случился во вторник, 4 февраля, в 11:00 на ул. Дадаева. В районе 71-го дома пенсионерка, проезжая перекресток равнозначных дорог на электросамокате, не уступила дорогу автомобилю «Амберавто», приближающемуся с правой стороны. В результате ДТП водитель электросамоката получила телесные повреждения.


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