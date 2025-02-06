УМВД: жительнице Мамоново грозит уголовная статья за жестокое обращение с собакой

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Жительница Мамоново заперла в квартире свою собаку породы хаски, оставив её на две недели без еды и воды, из-за чего животное впало в кому и скончалось. Владелице грозит уголовная статья за жестокое обращение с животным, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась соседка женщины, которая сообщила, что хозяйка несколько недель морит голодом собаку. Лейтенант полиции при помощи стремянки заглянула в окно квартиры и увидела пса, лежавшего в комнате без движения, после чего потребовала открыть квартиру и вместе с волонтёрами доставила животное в ветклинику. Врачи в течение суток пытались реанимировать собаку, но та умерла.

«Установлено, что злоумышленница около полугода держала хаски в запертой квартире без выгула. Редкое кормление привело к истощению животного. Последние две недели хозяйка и вовсе не посещала питомца, оставив его без еды и воды. Женщина призналась в том, что собака ей была не нужна, поэтому она за ней не ухаживала», — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

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