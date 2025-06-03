Хозяйку умершей собаки намерены судить за жестокое обращение с животным

Хозяйку умершей собаки намерены судить за жестокое обращение с животным
Фото: пресс-служба прокуратуры
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33-летняя жительница Мамоново предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении с собакой, повлекшем ее гибель. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года обвиняемая оставила принадлежащую ей собаку породы хаски по кличке Арчи без пищи и воды на длительный срок в запертой квартире, изредка навещая ее. Видя, что собака находится в измученном состоянии с признаками истощения и обезвоживания, женщина не предприняла мер по надлежащему уходу за ней. 4 февраля Арчи в критическом состоянии забрали из квартиры сотрудники полиции и передали в клинику. Реанимационные мероприятия не принесли результата, и собака погибла.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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