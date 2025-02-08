В МВД показали, как проходили обыски по делу главы администрации Балтийска (видео)

В МВД показали, как проходили обыски по делу главы администрации Балтийска (видео)
Скриншот видео пресс-службы регионального управления МВД России
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Пресс-служба регионального управления МВД России опубликовала видеозапись с задержанием и обысками по делу подозреваемых во взяточничестве главы администрации Балтийского округа Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко.

На видео в числе прочего демонстрируют несколько конвертов с деньгами, в том числе с надписью «благотворительность», а также украшения и сделанные от руки записи с указанными суммами средств.

О задержании сити-менеджера и его зама стало известно 7 февраля. Следствие считает, что 15 января 2025 года Коваленко передал Мельникову деньги в размере 575 тыс. рублей, рассчитывая на общее покровительство и попустительство по службе. Решение о возбуждении уголовного дела приняли на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, которые провели специалисты УМВД России по Калининградской области.

«Следственными органами СК России по Калининградской области в отношении главы администрации Балтийского городского округа Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко возбуждено уголовное дело. Мельников подозревается в совершение преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Коваленко подозревается в совершение передачи взятки (п. „б“ ч. 4 ст. 291 УК РФ)», — говорится в сообщении СК.

Видео: пресс-служба регионального управления МВД России

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