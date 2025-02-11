В суд передано дело жителей Гусева, вымогавших с шуруповертом деньги у подростка

В Гусеве назначено к рассмотрению уголовное дело о вымогательстве денежных средств у несовершеннолетнего. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

По версии следствия, вечером 7 октября 2023 года обвиняемые Б. и Т. под надуманным предлогом вывезли 17-летнего юношу в район пос. Поддубы Гусевского района, где Т. избил его. Затем, угрожая убийством и держа при этом около головы парня включенный шуруповерт, они потребовали передать им 25 тысяч рублей в качестве компенсации за якобы украденные музыкальные колонки. Угрозы злоумышленников потерпевший воспринял реально, согласился на их требования, после чего они отвезли юношу в Гусев. Там он обратился в правоохранительные органы.

Действия Б. и Т. следствием квалифицированы по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ — вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия. Кроме того, Т. обвиняется по ч. 1 ст. 157 УК РФ — неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно. Судебное заседание в Гусевском городском суде назначено на 19 февраля.