В Калининградской области после выхода на лёд утонули еще 2 человека (фото)

В Калининградской области на озере Марийское Нижнее 2 человека провалились под лёд и утонули. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Калининградской области в субботу, 15 февраля.



Любители зимней рыбалки двигались на мотобуксировщике. Тонкий лёд не выдержал нагрузки и мужчины вместе с техникой провалились. Выбраться самостоятельно они не смогли.

Спасатели МЧС России обнаружили тело одного из рыбаков, его извлекли из воды и передали следственно-оперативной группе. Поиски второго мужчины продолжаются. На месте работают спасатели и водолазы.

Ранее 15 февраля после выхода на лёд 2 человека утонули на озере Щучье в посёлке Прохладное Славского округа.