В Калининградской области после выхода на лёд утонули еще 2 человека (фото)

В Калининградской области после выхода на лёд утонули еще 2 человека (фото)
Фото: пресс-служба МЧС России
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В Калининградской области на озере Марийское Нижнее 2 человека провалились под лёд и утонули. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Калининградской области в субботу, 15 февраля.

Любители зимней рыбалки двигались на мотобуксировщике. Тонкий лёд не выдержал нагрузки и мужчины вместе с техникой провалились. Выбраться самостоятельно они не смогли.

Спасатели МЧС России обнаружили тело одного из рыбаков, его извлекли из воды и передали следственно-оперативной группе. Поиски второго мужчины продолжаются. На месте работают спасатели и водолазы.

Ранее 15 февраля после выхода на лёд 2 человека утонули на озере Щучье в посёлке Прохладное Славского округа.

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