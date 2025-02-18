В Славском районе из озера подняли тело второго утонувшего рыбака (фото) (видео)

В Славском районе из озера подняли тело второго утонувшего рыбака (фото) (видео)
Фото: пресс-служба МЧС России по Калининградской области
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В Славском районе завершены поиски второго рыбака, провалившегося под лёд Марийского Нижнего озера 15 февраля. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, проведение спасательных работ осложнялось постоянным образованием ледяного покрова и низкой видимостью в зоне поиска.

«В результате проведенных мероприятий тело второго погибшего было обнаружено на глубине 2 метров и извлечено из воды», — заявил представитель ведомства.

Напомним, что сообщение о гибели двоих рыбаков на Марийском Нижнем озере в районе посёлка Прохладное поступило в службу «112» 15 февраля.

В МЧС сообщили, что к месту вызова незамедлительно были направлены спасатели и водолазы регионального поисково-спасательного отряда. Тело одного из погибших было обнаружено и извлечено в день происшествия. Поиски второго продолжались более двух суток.

Уточнялось, что рыбаки выехали на лёд на мотобуксировщике.

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