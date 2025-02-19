На дороге «Калининград — Долгоруково» полностью перекрыто движение из-за ДТП

На дороге «Калининград — Долгоруково» полностью перекрыто движение из-за ДТП
Фото пресс-службы областной ГАИ
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В Багратионовском районе произошло массовое ДТП, в результате которого оказалось блокировано движение в обе стороны. Об этом сообщила пресс-служба областной ГАИ.

По предварительным данным, в среду в 15:52 на 22-м километре автодороги «Калининград — Долгоруково» около пос. Южный, столкнулись «Мерседес», «Ауди» и «Фольксваген». В результате ДТП водитель автомобиля «Ауди» получила телесные повреждения.

Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия. «На данном участке автодороги движение перекрыто в обе стороны, выбирайте альтернативные маршруты», — предупреждают в ГАИ.

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