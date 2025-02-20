Главу СК заинтересовало дело о получении ожогов девочкой-инвалидом в ДОБ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту получения ожогов девочкой-инвалидом в Детской областной больнице. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«Следственными органами СК России по Калининградской области по результатам проверки сообщения о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) работников ГБУЗ „Детская областная больница Калининградской области“ возбуждено уголовное дело, — пишет пресс-служба. — Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Калининградской области Канонерову Д.Г. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах».

Напомним, ранее в в региональном СК сообщили, что в ночь на 15 февраля 10-летняя девочка, имеющая инвалидность и находящаяся на стационарном лечении в паллиативном отделении ДОБ, получила ожоги третьей степени, предположительно, от батареи отопления. Главврач Александр Маляров был отстранен от работы на время проведения проверки по факту инцидента.