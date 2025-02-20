СК: в Краснознаменске экс-полицейского будут судить за пьяное смертельное ДТП

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Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего участкового уполномоченного отделения полиции по Краснознаменскому муниципальному округу МО МВД России «Неманский». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, вечером 31 августа 2024 года полицейский, управляя служебным автомобилем УАЗ на участке автодороги «Калининград -Знаменск-Озерск-Гусев-Добровольск-Неман» по направлению от пос. Полтавское в сторону города Краснознаменска, допустил наезд на придорожное дерево, после чего съехал в кювет. В результате ДТП 52-летняя жительница Краснознаменска, находившаяся на переднем пассажирском сиденье авто, погибла на месте, участковый уполномоченный с травмами был госпитализирован. Как установлено позже, в момент ДТП фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения. После выписки из больницы фигурант по ходатайству следствия был водворен в СИЗО.

По уголовному делу собран убедительный объем доказательств: допрошены свидетели, получены заключения судебно-медицинских, автотехнических и биологических экспертиз, проведены проверки показаний на месте и следственные эксперименты. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщили в УМВД России по Калининградской области, бывший сотрудник ведомства уволен из органов внутренних дел. При подтверждении его вины он понесет наказание в установленном законом порядке.

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